آخر ما كتبه "وجدت اجوبتي" .. جيش العدو يعلن عن اسر منفذ عملية القدس البطولية

جهينة نيوز:

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه اسر مواطن فلسطيني متهم بتنفيذ عملية الدهس البطولية التي وقعت ليلة أمس في القدس وأدت لإصابات في صفوف جنود العدو.

وقال بيان لجيش العدو، "بعد جهود استخبارية وعملياتية واسعة قام بها جيش الدفاع بتعاون مع الشاباك والشرطة ووحدات خاصة أخرى، اعتقلت القوات قبل قليل () مرتكب عملية الدهس التي وقعت الليلة الماضية في أورشليم القدس، حيث تم تحويله () للتحقيق لدى قوات الأمن"، على حد قول البيان.

و بحسب وسائل اعلام فلسطينية فإن منفذ عملية القدس البطولية و التي ادت الى اصابة 12 جندي لقوات الاحتلال بعضهم اصابته خطيرة هو المواطن الفلسطيني سند الطرمان, و قال ناشطون أن آخر ما كتبه على حسابه على فيس بوك عبارة " وجدت اجوبتي" .

و يذكر أن البطل سند الطرمان من الطور في القدس المحتلة.