لقاء مرتقب بين نتنياهو وبن سلمان في الرياض!!؟؟

جهينة نيوز:

كشف موقع "إسرائيل ديفنس" أن مصادراً في الكيان الغاصب عملت مؤخراً، على تنظيم لقاء بين رئيس حكومة الإحتلال "بنيامين نتنياهو"، وولي العهد السعودي، "محمد بن سلمان" في الرّياض، قبل الانتخابات "الإسرائيلية" في 2 آذار المقبل.

و ذكر موقع "إسرائيل ديفنس" بأن مصادر في الكيان الغاصب عملت مؤخراً، على تنظيم لقاء مع تغطية إعلامية بين رئيس حكومة الإحتلال "بنيامين نتنياهو"، وولي العهد السعودي"محمد بن سلمان" في الرّياض، قبل الانتخابات "الإسرائيلية" في 2 آذار المقبل. وبحسب مصادر العدو، فإنّ المسعى بدأ في دولة عُمان، وتوسّع إلى السودان والمغرب والسعودية، وذلك بدعم جزئي من "البيت الأبيض".

وأضافت المصادر أنهم في واشنطن يرغبون بدفع "خطّة السلام" مع الفلسطينيين، التي من الممكن أن تساعد كثيراً في الحملة الانتخابية للرئيس ترامب. وأن هناك رغبة في "إسرائيل" في الدفع نحو عقد سلسلة لقاءات مُغطاة إعلاميّاً، في دول عربية، الأمر الذي قد يساعد نتنياهو في حملته الانتخابيّة.

موقع "إسرائيل ديفنس" أضاف أن الجزء الإيجابي من هذه الخطوات، هو محاولة التخفيف من مواقف الأنظمة في دول الخليج وإفريقيا، ضدّ "إسرائيل" قدر المستطاع. مع ذلك، طالما أن الأمر لا يتعلّق بفتح متبادل للممثليّات، واعتراف بـ"إسرائيل"، كدولة للشعب اليهودي، فإن الحديث لا يدور عن تطبيع، إنما فقط عن تحسين علاقات.