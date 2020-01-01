ايران تنشر للمرة الاولى صور حطام طائرة MQ-4 الأميركية المسيرة

جهينة نيوز:

نشرت الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الخميس، وللمرة الاولى صور حطام طائرة التجسس الاميركية المسيرة غلوبال هاوك MQ-4 التي اسقطتها نيران القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية فوق المياه الاقليمية الايرانية بالخليج الفارسي قبل أشهر.

وكانت طائرة أميركية مسيرة للتجسس من طراز غلوبال هاوك انتهكت الأجواء الايرانية فوق مياه الخليج الفارسي في 20 حزيران/يونيو 2019، وتم إسقاطها بصاروخ من منظومة "سوم خرداد" أطلقته القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية.

وبعد انتشال حطامها من مياه الخليج الفارسي، نشرت الجمهورية الاسلامية الايرانية صور حطام الطائرة الاميركية المسيرة للمرة الاولى.

الجدير بالذكر، ان بعض القطع من حطام هذه الطائرة المسيرة والتي تم انتشالها من قبل القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية، كانت قد عرضت امام انظار الاعلاميين بعد ايام من عملية اسقاط الطائرة فوق المياه الاقليمية الايرانية.

المصدر: وكالة فارس