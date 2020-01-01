دخلت عبر تركيا .. مواد طبية سعودية وكويتية بمقرات النصرة في مرديخ وكفرعميم بريف إدلب

الخميس, 6 شباط 2020 الساعة 18:12 | شؤون محلية, أخبار محلية

دخلت عبر تركيا .. مواد طبية سعودية وكويتية بمقرات النصرة في مرديخ وكفرعميم بريف إدلب

جهينة نيوز:

عثرت وحدات من الجيش العربي السوري على أسلحة وذخائر أمريكية الصنع ومواد طبية سعودية وكويتية في مقرات ومستودعات التنظيمات الإرهابية في بلدتي مرديخ وكفرعميم بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد دحر الإرهاب منهما.

و ضبطت وحدات الجيش وخلال عمليات تمشيط المناطق والبلدات التي استعادتها من التنظيمات الإرهابية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي أسلحة وذخائر وقذائف صاروخية أمريكية وصواريخ (غراد) خلفتها المجموعات الإرهابية في مقراتها ببلدة كفرعميم بعد فرارها من المنطقة أمام تقدم وحدات الجيش.

و تم العثور أيضاً على مشفى ميداني لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في بلدة مرديخ يحتوي ادوية ومواد طبية اسعافية مقدمة من السعودية والكويت وعدة دول أجنبية إضافة إلى أسرة وأدوات إسعافية أخرى في مقرات ارهابيي ما يسمى “كتيبة الأبابيل” الإرهابية التي كانت تنتشر في بلدة كفرعميم قبل اندحارها من البلدة.


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