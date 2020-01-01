بكاميرات فائقة.. سامسونغ تطلق هواتف Galaxy S20 قريبا!

جهينة نيوز:

تستعد شركة سامسونغ في 11 شباط الجاري للكشف عن الجيل الجديد من هواتف Galaxy S التي ستأتي بميزات وقدرات تصوير لم تشهدها منتجات هذه الشركة من قبل.

وتبعا للتسريبات فإن الجيل الجديد من هذه الهواتف سيحمل معه 3 نماذج هي: Galaxy S20، و +Galaxy S20، و Galaxy S20 Ultra.

ومن أبرز هذه الهواتف سيكون Galaxy S20 Ultra الذي سيأتي بكاميرا رباعية العدسة لم تشهدها هواتف سامسونغ من قبل، وستزود بمستشعر بصري بدقة 108 ميغابيكسل، وبخاصية تقريب مذهلة x100 لتجعل هذه الكاميرا مضاهية لكاميرات التصوير الاحترافي الكبيرة.

وسيزود هذا الهاتف بشاشة Dynamic AMOLED عالية الدقة بمقاس 6.9 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات بدقة 8k.

أما هاتف +Galaxy S20 فسيحصل على كاميرا مشابهة لكن بدقة (46+12+12) ميغابيكسل، فيها مستشعر خاص لقياس عمق الصورة، ومزودة بخاصية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصور.

وشاشة هذا الجهاز ستكون Dynamic AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، ودقة عرض (3200/1440) بيكسل، والمعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 865 أو Exynos 990، وذاكرة الوصول العشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة التخزين 128/256 غيغابايت، والبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.