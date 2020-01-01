حكومة لبنان الجديدة توافق على خطة إنقاذ مالي للبلاد

جهينة نيوز:

أعلنت وسائل إعلام لبنانية اليوم الخميس نقلا عن مصادر خاصة أن الحكومة اللبنانية الجديدة وافقت على البيان الوزاري بشأن السياسة الحكومية التي تتضمن خطة إنقاذ مالي بتعديلات طفيفة.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن وسائل إعلام لبنانية أن مسودة البيان الوزاري تضمنت خططا عامة لمعالجة الأزمة المالية الكبيرة، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، وإعادة رسملة البنوك، وإعادة هيكلة القطاع العام وطلب دعم من مانحين دوليين.

وذكرت المصادر في لبنان أن حكومة دياب تعمل على إعداد بيانها الوزاري على وقع استمرار الحراك ولكن بوتيرة منخفضة إلى حد كبير".

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 تشرين الأول الماضي، دفعت رئيس حكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته.