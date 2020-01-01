يوفنتوس يخطط لجمع ميسي ورونالدو بفريق واحد

جهينة نيوز:

بدأت الأندية الأوروبية تتأهب للمنافسة على ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الصيف المقبل، فور انتشار نبأ الخلافات الناشبة بين البرغوث الأرجنتيني وإدارة نادي برشلونة.

وكشف موقع "غوول" الرياضي عن ترقب الثنائي يوفنتوس وإنتر لموقف المهاجم الأرجنتيني من بعيد تمهيداً للتحرك بفترة الانتقالات الصيفية.

وعقد ميسي يحتوي على شرط جزائي بـ700 مليون يورو وينتهي في 2021، ولكن يمكنه الرحيل الصيف القادم بالمجان بناء على بند آخر بالعقد الموقع بينه وبرشلونة.

وهو ما يجعل مهمة ضمه أسهل على الثنائي الإيطالي، في حالة حسم اللاعب مصيره بشكل نهائي بمغادرة النادي الإسباني الذي بدأ فيه مسيرته ومشواره الكروي.

ويدخل مانشستر سيتي أيضاً السباق بكامل قوته، حيث من المتوقع أن يبذل بيب غوارديولا المدير الفني للنادي الإنجليزي كل ما لديه للعمل مرة أخرى مع ميسي.

ورد ميسي على تصريحات إدارة نادي برشلونة حول المدرب السابق إرنستو فالفيردي، حيث اتهم أبيدال الفريق، وانتقد فالفيردي وأكد أن بعضهم لم يبذلوا كل الجهود اللازمة.

وقال ميسي: "مع احترامي للجميع، أنا لا أحب القيام بمثل هذه الأشياء لكني أعتقد أنه يتعين على الناس تحمل مسؤولية القرارات التي يتخذونها، واللاعبون مسؤولون عما يحدث في أرض الملعب ونحن أول من يعترف بالتقصير إذا لم تسر الأمور بشكل جيد.. كما على مسؤولي القطاع الرياضي تحمل المسؤولية أيضا وقبل كل شيء القرارات التي يتخذونها، وأخيرا حين تتحدث عن لاعبين يتعين أن تكشف عن أسماء لأنه إن لم تفعل فإنك تسيء للجميع وتثير جدلا بشأن أشياء غير صحيحة".

وتم إقالة فالفيردي في 14 كانون الثاني وتم اتخاذ قرار إنهاء العقد مع المدرب بالاتفاق المتبادل بين الطرفين. كما تم تعيين المدرب الجديد كيكي سيتين.