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mahran abu fakher <mahransana6@gmail.com>

الخميس 06/02/20 02:13 م

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استشهاد ضابط شرطة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين

جهينة نيوز

استشهد ضابط شرطة فلسطيني اليوم الخميس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد ضابط شرطة فلسطيني متأثرًا بجروح أصيب بها خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين فجر اليوم".

واستشهد شاب فلسطيني صباح اليوم الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي فيما أصيب 7 آخرون، خلال اقتحام مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشباب الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي عند المدخل الغربي للمدينة، عقب اقتحامها لتنفيذ عملية هدم منزل الأسير الفلسطيني، أحمد جمال قنبع، المعتقل إداريا دون محاكمة لدى السلطات الإسرائيلية منذ كانون الثاني من عام 2018.

من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له بأن "قوات الأمن، الليلة الماضية، قامت بهدم منزل المخرب أحمد قنبع في مخيم جنين الذي كان عضوًا في الخلية الإرهابية التي نفذت عملية قتل مواطن إسرائيلي في شهر يناير 2018. لقد هدمت القوات المنزل مجددًا بعد أن أعيد بناؤه وبعد أن رُفض الالتماس الذي قدم إلى محكمة العدل العليا بشأن أوامر الهدم وإعادة الهدم".