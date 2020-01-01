القبض على 11 شخصاً في حلب يتعاملون ببيع وشراء الخيط والقماش بغير الليرة

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على أحد عشر شخصا في حلب يتعاملون بغير الليرة السورية وذلك في إطار الجهود المبذولة لمتابعة المتعاملين بغير الليرة.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أن قسم شرطة ميسلون بحلب ألقى القبض على 11 شخصا يتعاملون ببيع وشراء الخيط والقماش بغير الليرة وصادر بالتنسيق مع الضابطة العدلية للبنك المركزي بحلب مبلغا ماليا قدره نحو ستة ملايين وثلاثمئة وأربعة عشر ألفا وخمسمئة وخمسين ليرة سورية وبعض العملات الأجنبية الأخرى وجهاز لابتوب ووثائق تثبت عمليات التداول بغير الليرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسليم المبلغ المصادر إلى مصرف سورية المركزي أصولاً واتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم حيث سيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.