ليفربول يضم لاعبا جديدا لقائمة دوري الأبطال

جهينة نيوز:

استعدادا لخوض منافسات دور خروج المغلوب في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، قام ليفربول بضم لاعب جديد لقائمته القارية.

ووفقا لما ذكره موقع النادي الأحمر، تم ضم تاكومي مينامينو إلى قائمة ليفربول المشاركة في دوري الأبطال.

وكان الياباني الدولي قد انضم لصفوف ليفربول خلال شهر كانون الثاني الماضي، قادما من ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وخاض صاحب الرقم 18 إلى الآن، أربع مباريات مع ليفربول بواقع مباراتين في الدوري الإنجليزي ومباراتين في كأس الاتحاد.

يذكر أن ليفربول في دور الستة عشر سيواجه أتلتيكو مدريد، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 18 شباط في إسبانيا، على أن تقام مباراة الإياب في آنفيلد يوم 11 آذار.