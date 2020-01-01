روسيا: نواصل التنسيق مع تركيا وإيران لتحقيق الاستقرار في إدلب

جهينة نيوز:

جددت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس التزام روسيا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في صيغة أستانا واستمرارها في التنسيق الوثيق مع إيران وتركيا بهدف التوصل إلى الأمن والاستقرار في سورية.

وأشارت الخارجية الروسية أنه خلال أسبوعين شن الارهابيون في إدلب أكثر من ألف هجوم، ما أدى إلى مقتل خبراء عسكريين روس وأتراك.

وجاء في تعليق الخارجية الروسية المنشور على موقعها: "من الملاحظ في الآونة الأخيرة زيادة التوتر واندلاع العنف في إدلب، من جانبنا، نؤكد من جديد التزامنا بالاتفاقات والتفاهمات المتبادلة التي تم التوصل إليها في صيغة أستانا، والتي تنص على ضرورة محاربة الجماعات الإرهابية في سورية مع احترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها. سنواصل التنسيق الوثيق مع الشركاء الأتراك والإيرانيين بهدف التوصل إلى الاستقرار الدائم والأمن "على الأرض"، بالإضافة إلى دفع العملية السياسية، بقيادة السوريين أنفسهم، وبمساعدة من الأمم المتحدة، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254".

وقالت في بيان: "في منتصف كانون الثاني حاول الجيش الروسي والتركي إدراج ما يعرف بـ"نظام الصمت" (وقف النار) في منطقة خفض التصعيد في إدلب. لكن الإرهابيين لم يخففوا نشاطهم القتالي فحسب، بل قاموا بزيادة الهجمات. وخلال الأسبوعين الأخيرين من شهر كانون الثاني وحده، تم تسجيل أكثر من 1000 هجوم. ووصل عدد القتلى والجرحى بين القوات السورية والمدنيين خارج منطقة خفض التصعيد إلى المئات. وقتل خبراء عسكريون روس وأتراك بشكل مأساوي. كما أن محاولات مهاجمة القاعدة الجوية الروسية في حميميم باستخدام طائرات دون طيار لم تتوقف".