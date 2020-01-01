سورية: اعتداءات النظام التركي أو الكيان الإسرائيلي أو كليهما معاً لن تثني الجيش عن مواصلة معركته ضد الإرهاب

جهينة نيوز:

قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين.. في تناسق مكشوف وتزامن مفضوح وتحت غطاء العدوان الإسرائيلي، قامت بالأمس قوات تركية باختراق الحدود السورية وانتشرت بين بلدات: بنش، معرة مصرين، تفتناز.

المصدر اضاف ان الخطوة التركية تؤكد وحدة الأهداف بين النظام التركي والكيان الإسرائيلي في حماية الإرهابيين وخاصة جبهة النصرة ومنع تقدم الجيش العربي السوري في كلٌ من إدلب وحلب وتحقيق الهزيمة الكاملة لوكلائهم في سورية.

واكد المصدر ان ما قام به النظام التركي بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي فجر اليوم هو انتهاك سافر للسيادة السورية وخرق فاضح للقانون الدولي ويوضح للعالم أجمع بما لا يدع مجالاً للشك الجماعات الداعمة والراعية والحامية للإرهاب في سورية.

وقال المصدر ان الجمهورية العربية السورية تؤكد أن الاعتداءات من النظام التركي أو الكيان الإسرائيلي أو كليهما معاً لن تثني الجيش العربي السوري عن مواصلة معركته ضد الإرهاب حتى تحرير كل التراب السوري وإنهاء وجود الإرهابيين بالكامل في سورية.