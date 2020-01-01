التبادل التجاري الروسي ـ البريطاني ينمو متجاوزاً الـ 17 مليار دولاراً في 2019

جهينة نيوز:

أعلن الممثل التجاري الروسي في المملكة المتحدة، بوريس أبراموف، اليوم، عن أن التبادل التجاري الروسي- البريطاني شهد نمواً بنسبة 25 في المئة، ليتجاوز 17 مليار دولاراً، خلال عام 2019.

وقال أبراموف في حديث صحفي: وفقاً لتقديرات تستند إلى بيانات الجمارك البريطانية، يمكننا توقع أن تتجاوز المبيعات الإجمالية حجم الـ17 مليار دولار، أي نمواً بنسبة 25 في المئة، مقارنةً مع نتائج 2018، مضيفاً بأن الإحصاءات الروسية بشأن التجارة ستنشر في وقت لاحق خلال شهر شباط الجاري.

وأشار إلى أن المحرك الرئيس لنمو التجارة تمثل بالصادرات الروسية، علاوة على ذلك، لم يقتصر التصدير على سلع المواد الخام، بل وتمثل في مجموعات أخرى من السلع، مثل منتجات الصناعة الكيميائية والأسمدة والمعادن غير الحديدية، بما في ذلك البلاتين، والأحجار الكريمة والخشب والصلب.

وأكد أبراموف أن التجارة الروسية البريطانية تنمو للعام الثالث على التوالي، معرباً عن أمله بأن يستمر النمو في هذا الاتجاه هذا العام.