غداً.. الحرارة أدنى من معدلاتها ورياح جنوبية غربية معتدلة

جهينة نيوز:

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو غائماً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر والبرد فوق تلك المناطق ويمتد الهطل تدريجياً إلى بقية المناطق مساء وخلال الليل.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة في المناطق الشرقية والجزيرة وجنوبية غربية معتدلة في بقية المناطق والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما غداً، فيستمر الجو غائماً ماطراً على فترات فوق أغلب المناطق وتكون الهطلات غزيرة أحياناً ومترافقة مع حبات البرد وتساقط الثلوج فوق المرتفعات التي تزيد على 1300 متر ويتدنى مستوى الهطل الثلجي إلى مستويات أدنى خلال الليل ليشمل معظم المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية

كما يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية في أغلب المناطق والرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها

درجات الحرارة المتوقعة أيام…

الخميس الجمعة السبت

دمشق 15- 5 8- 6 8- 3

القنيطرة 18- 6 11- 2 11- ناقص واحد

درعا 18- 4 11- 3 11- 3

السويداء 18- 7 11- 2 11- ناقص واحد

حمص 19- 5 15- 3 13- صفر

حماة 20- 4 16- 3 14- 1

الحسكة 16- 7 13- 3 12- صفر

اللاذقية 20- 10 14- 8 13- 5

طرطوس 22- 11 16- 9 15- 6

حلب 14- 6 13- 4 10- 2

ادلب 14- 6 13- 5 10- صفر

دير الزور 20- 8 18- 3 16- 1

الرقة 19- 7 17- 5 15- 3