البيت الأبيض يعلق على تبرئة ترامب!

جهينة نيوز:

أشاد البيت الأبيض بالتصويت الذي أجراه مجلس الشيوخ الأمريكي، وبرأ فيه ساحة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يوم امس الأربعاء ووصف عملية المساءلة بأنها "حملة... قامت على سلسلة من الأكاذيب".

وبحسب وكالة "رويترز"، قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض في بيان "اليوم، انتهت محاولة المساءلة المختلقة التي حاكها الديمقراطيون بإبراء تام لذمة الرئيس دونالد ترامب. وكما كنا نقول طوال الوقت، هو ليس مذنبا".

وبرأ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب، من تهمتي إساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونغرس.

وصوت 52 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح تبرئة ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة، فيما أيد هذه التهمة 48 عضوا في المجلس.

أما التهمة الثانية وهي "عرقلة تحقيق الكونغرس"، فرفضها 53 عضوا في المجلس، مقابل 47 عضوا صوتوا لصالحها.

وكان قد اتهم مجلس النواب الأمريكي ترامب بأنه ضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكثر من مرة للتحقيق في أمر نجل المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، شأن الكيفية التي حصل فيها هنتر بايدن على وظيفة في شركة غاز أوكرانية.

وأشارت تقارير بأن ترامب هدد أوكرانيا بتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية بأكثر من 250 مليون دولار لدفع الحكومة الأوكرانية لإجراء تحقيقات ذات دوافع سياسية... لصالح حملة إعادة انتخاب الرئيس ترامب 2020".

وفي السياق نفسه، نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، توقع فيها أن يبقى رئيسا لأمريكا لوقت طويل.

وأوضح ترامب في تغريدته أنه سيبقى رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، لوقت طويل، حيث أظهرت التغريدة أنه سيتم انتخابه كل أربع سنوات، ناشرا قوله" ترامب 2024.. ترامب 2028.. ترامب 2032.. وهكذا"، في إشارة إلى إعادة انتخابه رئيسا لولاية ثانية.