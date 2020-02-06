رتل عسكري تركي يدخل سورية بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي.. وقيادة الجيش: مستعدون للتصدي مهما اختلفت تسميات وأشكال العدوان

جهينة نيوز:

اكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان لها اليوم انه في تمام الساعة 2،00 من فجر يوم الخميس الواقع في 6/2/2020 وبتزامن فاضح مع العدوان الجوي الإسرائيلي بل وبغطاء منه دخل رتل عسكري تركي يضم عددًا من الآليات والمدرعات وتم العبور من منطقة أوغلينار/ باتجاه الداخل السوري.

واضاف البيان: ان الرتل العسكري التركي انتشر على خط بين بلدات / بنش ـ معرة مصرين ـ تفتناز/ بهدف حماية الإرهابيين وعلى رأسهم جبهة النصرة وعرقلة تقدم الجيش العربي السوري، ومنعه من إكمال القضاء على الإرهاب المنظم الذي يحاصر المدنيين في محافظة إدلب ويتخذهم رهائن ودروع بشرية لديها.

واوضح البيان: إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تتابع مهامها الوطنية في الدفاع عن أمن الوطن والمواطنين، فإنها تؤكد في الوقت نفسه استعداد الجيش العربي السوري وتصميمه على التصدي للعدوان مهما اختلفت تسمياته وأشكاله.