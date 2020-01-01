ضبط أسلحة وذخائر أمريكية الصنع في مقرات ومستودعات الإرهابيين ببلدة كفرعميم في ريف إدلب الجنوبي الشرق

الخميس, 6 شباط 2020 الساعة 11:04 | شؤون محلية, أخبار محلية

ضبط أسلحة وذخائر أمريكية الصنع في مقرات ومستودعات الإرهابيين ببلدة كفرعميم في ريف إدلب الجنوبي الشرق

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