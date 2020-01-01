كوفينغتون يتحدّى مواطنه "Cent 50" بيد واحدة

جهينة نيوز:

تحدّى الأمريكي كولبي كوفينغتون مقاتل الفنون القتالية المختلطة (UFC) مواطنه مغني الراب الشهير كورتيس جيمس جاكسون الثالث المعروف بـ"Cent 50" في خوض نزال بشروط غريبة.

ونقلت صحيفة "The Sun" البريطانية عن كوفينغتون قوله في تصريحات أدلى بها خلال برنامج تلفزيوني: أريد القتال وفقاً لقواعد الملاكمة مع أحد المشاهير، سأقوم بربط إحدى يدي خلف ظهري والدخول إلى الحلبة لمواجهة "Cent 50".

وأضاف: سأراهن على مليون دولار من مدخراتي، وإذا فزت فسأقوم بتحويل كل هذه الأموال للقوات المسلحة.

وتعود جذور الكراهية لمغني الراب من قبل كولبي عقب خسارته أمام النيجيري كامارو عثمان في أيلول 2019، فقد سخر "Cent 50" حينها عبر حسابه "إنستغرام" من المقاتل لإصابته بكسر في فكه واتهمه أيضاً بالعنصرية بسبب حديثه عن النيجيري قبل نزالهما.

وحقق كولبي كوفينغتون (31 عاماً) 15 انتصاراً خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن مقابل هزيمتين، ويحتل المركز الثاني في تصنيف مقاتلي الوزن المتوسط ضمن منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلط.