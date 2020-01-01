الحظر الفلسطيني على منتجات كيان الاحتلال يدخل حيز التنفيذ

الخميس, 6 شباط 2020 الساعة 10:54 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

الحظر الفلسطيني على منتجات كيان الاحتلال يدخل حيز التنفيذ

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية عن سريان قرار الحكومة بمنع إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية التي يصعنها كيان الاحتلال الإسرائيلي للأسواق الفلسطينية.

وجاء قرار وزارة الاقتصاد الفلسطينية رداً على قرار وزير الدفاع في كيان الاحتلال، نفتالي بينت، بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقه.

وكشفت الوزارة عن أن غرفة العمليات من الجهات الحكومية ذات الصلة والأجهزة الأمنية (الاقتصاد الوطني، الزراعة، الضابطة الجمركية، المخابرات العامة، الأمن الوقائي) ستعمل على مدار الساعة لتطبيق القرار الحكومي وفق الإجراءات الفنية والقانونية المتبعة.


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