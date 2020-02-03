بنسبة تغطية 99 %.. 7 مصارف اشترت سندات خزينة بـ148.5 مليار ليرة في المزاد الأول

جهينة نيوز:

صرح وزير المالية مأمون حمدان لـ«الوطن» بأن إجمالي شراء سندات الخزينة المطروحة في المزاد الأول من قبل المصارف المشتركة تجاوز 148.5 مليار ليرة سورية، لأجل سنتين، فاز بها سبعة مصارف، بنسبة تغطية 99 بالمئة، إذ كان الطرح في المزاد لمبلغ 150 مليار ليرة، وحدد معدل الفائدة التأشيري بنسبة 6.7 بالمئة.

ولفت الوزير إلى أن هذه الأموال كانت شبه معطلة لدى المصارف، بمعنى أنه لم يتم استثمارها عبر قروض من قبل رجال الأعمال، الأمر الذي حفّز استثمارها من قبل القطاع العام، والاستفادة منها في تمويل الكثير من المشاريع.

وأضاف الوزير: «بدأت الجهات العامة حالياً بإرسال المشاريع التي ترغب في تمويلها عبر سندات الخزينة، وتتم دراسة هذه المشاريع ومعرفة الجدوى الاقتصادية لها، لأن العبرة من سندات الخزينة ستكون في كيفية استثمار هذه الأموال وتوظيفها بشكل جيد في الاقتصاد الوطني، وسوف تتجه هذه الأموال لتمويل مشروعات واستثمارات حيوية مهمة تعزز قيم الإنتاج، وترفع معدلاته، إضافة إلى تمويل بعض المشاريع من طبيعة مختلفة، مثل تمويل بعض المشروعات الخدمية كتنفيذ طريق مهم أو شراء طائرة أو باخرة أو قاطرات جديدة وهذا على سبيل المثال، المهم أن تحقق هذه التمويلات عوائد إنتاجية وخدمية تنعكس إيجاباً على الاقتصاد».

وأوضح الوزير أن هذه السندات لا تعتبر نقداً جديداً، لأن التمويل عندما يكون من المصرف المركزي فهذا يمثل طرح كتلة نقدية إضافية، وبالتالي زيادة التداول النقدي للعملة وهذا ينعكس على الأسعار ويرفع معدلات التضخم، أما التمويل عبر سندات الخزينة، فيمثل حلاً لهذا الأمر، لأن قيم سندات الخزينة هي أموال موجودة أصلاً لدى المصارف والشركات، وبالتالي إصدار سندات الخزينة ليس له أثر تصخمي، بل على العكس، لها أثر إيجابي عبر استثمار هذه الأموال في مشاريع حيوية مهمة تدعم الاقتصاد الوطني، وهو يحسن الاستثمار بشكل عام، ويزيد الإنتاج في الاقتصاد، لأن طبيعة الاستثمار لهذه الأموال ستكون في مشروعات ترفع وتعزز حالة الإنتاج العام في البلد، إضافة إلى تمويل مشروعات غير استثمارية لها طبيعة خدمية.

ونشرت وزارة المالية على صفحتها الرسمية أمس نتائج إصدار سندات الخزينة وفق المزاد الذي عقد بتاريخ 03/02/2020، وهو المزاد رقم 1 لعام 2020، للاكتتاب على سندات الخزينة بأجل سنتين، وبتاريخ استحقاق 06/02/2022، وبلغ معدل العائد المرجح 6.7 بالمئة، وبلغ حجم السندات المخصصة 148.5 مليار ليرة سورية.