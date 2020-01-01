فيديو .. لحظة قيام الدفاعات الجوية السورية بتفجير أحد الصواريخ الاسرائيلية في سماء دمشق قبل قليل

الخميس, 6 شباط 2020 الساعة 02:01 | شؤون محلية, أخبار محلية


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