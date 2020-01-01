سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معاديه في سماء دمشق الغربية

الخميس, 6 شباط 2020 الساعة 01:27 | سياسة, محلي

سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معاديه في سماء دمشق الغربية


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