أبراج الخميس 6 شباط مع سمر عمران

جهينة -خاص

مولود اليوم 6 شباط يحب الحياة ويدافع عن الحق والحيوية ولا يحب القيود صادق وصريح ويعالج أموره بهدوء ويبحث على مصلحته ولديه بالحياة تشريع اتفاقيات مع العائلة وبلمح البصر تتغير حياته دائماً لأن قلبه يهتف فجأة ودائماً، يقترب من العائلة ومواهبه تجدد التزاماته والانتقال بالحياة ويناقش كثيراً وتكثر الناس حوله ومتغير وسريع ويباشر بالمفاوضات ومحبوب من قبل الناس.

السنة تبدأ ببعض الهموم وهناك تأخير وفوضى مثقل بالأعباء وهناك انفراجات بالوضع العاطفي في النصف الثاني إذا كان الوضع يسمح بالارتباط وهناك حظوظ ونتائج مرضية وعقار وتنقل من مكان إلى آخر.. للبعض عقوبات ربما في العمل.

الحمل:

جرب أن تكون متيقظاً قد تظهر مسألة ملحة تتطلب منك الحكمة والمرونة لاتتهرب من المسؤوليات العائلة وقد تنشغل بإصلاحات ونقاشات حامية وحاذر الضغوطات في العائلة والعمل واليوم غير قادر على إرضاء الجميع، لذلك تحتار بأمرك قليلاً وتتعسر المساعي لاسيما أنّ اليوم يحمل لك عرقلة.

الثور:

نهار لطيف جرب أن توضح كلامك ولا تثير مواضيع حساسة خاصة على صعيد العائلة والمحيط.. نهارك يحمل سفر قصير وللطلاب مناسب للدراسة واجعل معنوياتك مرتفعة لتعطي انعكاساً رائعاً على مجرى نهارك لأنه نهار جيد بالنسبة لك في المحيط.

الجوزاء:

يوم مناسب للالتفاف حول الأحبة ودعم القضايا وقد يحمل لك اليوم مفاجآت سارة وإغراءات مالية وتصل إلى هدفك بفضل إرادتك وربما تنال ما تتمناه وتطلب خدمة من شخص. اليوم جيد للحصول على معلومات مهمة لتوظيفها بالمكان المناسب وتكون حريص على التواصل الايجابي بالنقاش والمفاوضات ليكون يومك ايجابي على كل الصعد.

السرطان:

استمتع بوقتك وفكّر بالاحتفال مع الأصدقاء اليوم مطمئن الخواطر، القمر لديك من اليوم وتظهر حلول لمسألة شخصية متأزمة وتتحمس للبدء خطة وتطوير بحياتك اليومية ويحمل لك اليوم حلاً لقضايا عالقة وتزدهر أعمالك ويعرض عليك نقاش مهني وهناك إطلالة قد تكون مفيدة لك.

الأسد:

اليوم أقل حظاً ويحمل لك تراجعاً صحياً ومعنوياً ولا تستمع للكلام المعسول، اليوم قد تخيب الآمال وتجعلك حذر فلا تطلق التحدي وجرب البقاء في المنزل وحاول أن تبقى في الظل اليوم معاكس لك.

العذراء:

فرص جديدة تعزز الروابط الاجتماعية، اليوم تشارك الآخرين والنهار يفتح أبواباً للصداقة والدعوات والسهرت، اليوم ناشط وتشعر بالاستقرار وتجد مبتغاك لأنك تفكر بدعوة الأصدقاء.. استمتع اليوم وارتاح.

الميزان:

جرّب أن تثبت وجودك في كل الصعد وسر نجاحك احترام المواعيد والدقة في التنظيم والمرونة وسرعة التكيف ودع يومك يمر بسلام اليوم لديك خطوات غير تقليدية ومشاريع استثنائية ويطلب منك قرارات كبيرة وشروط ميزة قد تقع بالحيرة لذلك تفاجأ الآخرين بعصبيتك وردة فعلك. لذلك كن حذراً وانتبه على سمعتك.

العقرب:

تحلو اللقاءات والمصالحة والحظ يحمل حوافز مهمة ويقربك من الأصدقاء ويحمل لك النهار سفر واهتمام بالاتصالات ونهار حافل للعمل بسلام لكن هناك شيء عاطفي يشغل بالك وكل لقاءاتك ناجحة وتأثيرك الشخصي وقدراتك تساعدك على تمتين أوضاعك لأن اليوم فيه تغييرات وفرص تفوق توقعاتك لتنفيذ بعض الأحكام وقد تتراجع قليلاً بسبب البطء الذي تشعر به لكن النهار يجعلك تكون على رأس مهمة وتحقق هدفاً أكبر بأعمالك.

القوس:

مرتاح وتقترب من المحيط لتسوية أمور عالقة على مختلف الصعد وتعيد النظر ببعض القرارات اليوم مناسب لتجسيد الأمنيات وتميل للاستقرار ومراقبة الآخرين وتعيش حياتك على سجيتها وابق متكتماً ولا تبوح ولا تعود إلى الماضي.. قدراتك اليوم هي من يساعدك في هذا النهار لديك أهداف لاتدع أحد يحبطها.

الجدي:

قد تعطي أكثر على صعيد الشراكة لكن لاتضيع وقتك بالندم والأسف وعالج الأمور بالمنطق وحاول المقاربة والمصالحة، تركز اليوم على علاقتك مع الشركاء وتتبدل الأمور العاطفية بين الثانية والثانية لذلك يسود حوار بناء إذا كنت هادئاً.. أنت وسط متغيرات محتملة تستدعي العلاج السريع.

الدلو:

في الصباح تكون متوتراً ومضطرباً وما عليك إلا طلب المساعدة وتنظيم الوقت وتجنب السهر والإرهاق ولا تعاند والتزم بتعهداتك، هناك قيود عاطفية ولديك عمل كثير وعليك أن تنهي اليوم بسلام بعيداً عن الأمور غير المجدية والمجانية يعني هناك تراكم بسبب العمل .

الحوت: ترتفع المعنويات ومميز بحضورك وتغير مكان إقامتك وتشهر بأهمية التعاطف وتعيش يوم مختلف وجيد ليكون صوتك مسموع اليوم يوجد أرباح تخدم طموحاتك وتسوي نزاع وتعالج أمورك بهدوء وتلتقي من يهتف له قلبك لأنك تتبع حدسك القوم والنشاط لك اليوم.