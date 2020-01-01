الجيش العربي السوري يدخل مدينة سراقب وسط إنهيار الارهابيين.

جهينة نيوز:

أفاد مصدر ميداني لجهينة نيوز بأن وحدات الجيش العربي السوري دخلت مدينة سراقب و بدأت عمليات التمشيط لتحريرها من فلول الارهابيين.

و ذكر المصدر أن وحدات الجيش العربي السوري بدأت بتحرير المدينة من الجماعات الارهابية و ذلك وسط إنهيار تنظيم جبهة النصرة و الجماعات الارهابية المتحالفة معه و أصبحت داخل المدينة و تقوم بتمشيط المدينة بحثاً عن فلول الارهابيين.

و في وقت سابق من مساء اليوم كانت وحدات من الجيش العربي السوري قد سيطرت نارياً على الطريق الدولي حلب سراقب وقطعت خطوط إمداد الإرهابيين من ريف حلب الجنوبي.