طائرة تنشطر إلى 3 أجزاء في مطار إسطنبول

جهينة نيوز:

خرجت طائرة ركاب عن مسارها عند هبوطها في مطار إسطنبول وانشطرت إلى 3 أجزاء.

وأفادت وسائل إعلام محلية بتحطم الطائرة إثر خروجها عن مدرج في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول وتم إخلاء جميع الركاب.

وذكرت قناة "أن تي في" الإخبارية أن طائرة الخطوط الجوية "بيجاسوس" كانت تصل إلى مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول قادمة من مدينة إزمير في بحر إيجة في طقس رطب للغاية، وأظهرت صورا للطائرة التالفة والنيران مشتعلة بداخلها.

وأظهرت لقطات تلفزيونية جسم الطائرة وقد لحقت به أضرار جسيمة، حيث تم إجلاء الركاب من خلال الشقوق.

حسب "أسوشيتد برس" يبدو أن جسم الطائرة قد انقسم إلى ثلاث قطع.

وكما أفاد تلفزيون "إن تي في" فإن الطائرة اشتعلت فيها النيران بعد انزلاقها لكنها انقذت منذ ذلك الحين.

وقالت وزارة النقل إن 177 راكبا كانوا على متن الطائرة لكنها تقول إن أحدا لم يمت في الحادث. ولم تكن هناك إفادة عن الإصابات.

وقالت الوزارة إن الحادث كان نتيجة "هبوط عنيف".