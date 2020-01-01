بسبب خيانتها.. محرز ينفصل عن زوجته ويرتبط بعارضة أزياء

جهينة نيوز:

أعلن الجزائري رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، عن انفصاله عن زوجته البريطانية من أصول هندية نجمة البوب ريتا جوهال، بعد زواج دام ست سنوات.

وقرر محرز الانفصال عن زوجته، بعد ظهور صور لها بصحبة الملاكم البريطاني الشهير أنطوني غوشوا في أحد الملاهي الليلة، والحديث عن وجود علاقة بينهما.

وسبق لجوهال الظهور بصحبة ملاكم آخر العام الماضي وهو الأميركي ديونتاي وايلدر.

وذكرت وسائل إعلام أن محرز دخل في علاقة جديدة مع تايلور وارد، 22 عاماً، وهي ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور المليونيرة "داون وارد"، منذ مطلع العام الجديد، وظهر معها في عشاء فخم مع 15 من أصدقائها الأسبوع الماضي، كما أنه قضى معها ليلة رأس السنة في أحد ملاهي مانشستر، وأخبر عائلته وأصدقاءه بعلاقتهما.

إلى ذلك، حضرت تايلور دربي مانشستر، يوم الأربعاء الماضي، والذي انتهى بتأهل السيتي إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة، لتشجيع محرز.