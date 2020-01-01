بمشاركة 260 شركة.. "صنع في سورية" ينطلق غداً

جهينة نيوز:

بمشاركة 260 شركة وطنية تنطلق، مساء غد الخميس، فعاليات معرض "صنع في سورية" التصديري للألبسة والنسيج ومستلزمات الإنتاج ربيع وصيف 2020 على أرض مدينة المعارض بدمشق والذي ينظمه اتحادا غرف الصناعة والتجارة ورابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج ويستمر أربعة أيام.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها وعضو اللجنة المنظمة للمعرض محمد مهند دعدوش أن المعرض يتضمن مشاركات من مصنعي الألبسة في دمشق وحلب وحمص وطرطوس وعلى مساحة تصل إلى 1450 متراً مربعاً ويتخصص بالألبسة الرجالية والنسائية والولادية واللانجري والجوارب والقطنيات ومستلزمات الإنتاج وشركات الشحن والتوزيع.

وأكد دعدوش أهمية المعرض للترويج للمنتجات النسيجية السورية وتسويقها داخلياً وخارجياً ودعم التوجهات والإجراءات الحكومية لتنشيط الصادرات بشكل عام وخاصة النسيجية منها وتحريك عجلة الإنتاج، معرباً عن تفاؤله بنجاح هذا المعرض ومع دعوة مئات رجال الأعمال من الدول العربية لزيارة المعرض وتوقيع العقود لتصدير المنتجات النسيجية السورية.