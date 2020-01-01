سورية: ما يقوم به أردوغان هو حماية أدواته من الإرهابيين التي قدم لهم وما يزال مختلف أشكال الدعم

جهينة نيوز:

اكد مصدر رسمي بوزارة الخارجية والمغتربين استهجان الجمهورية العربية السورية اصرار رئيس النظام التركي اردوغان على الاستمرار بالكذب والتضليل إزاء سلوكياته في سورية وخصوصاً ادعائه بدخول قواته إلى شمال حلب بموجب اتفاقية أضنة لمكافحة الإرهاب.

وقال المصدر: تؤكد سورية أن اتفاق اضنة يفرض التنسيق مع الحكومة السورية باعتباره اتفاقاً بين دولتين وبالتالي لايستطيع أردوغان وفق موجبات الإتفاق التصرف بشكل منفرد.

واشار المصدر الى إن ما يقوم به أردوغان هو حماية أدواته من المجموعات الإرهابية التي قدم لها وما يزال مختلف أشكال الدعم.

واضاف المصدر ان تصريحات رأس النظام التركي تؤكد مجدداً نهج الكذب والتضليل والمراوغة الذي يحكم سياساته وعدم احترامه لأي التزام أو اتفاق سواء في إطار استانا أو تفاهمات سوتشي أو موجبات اتفاق اضنه.