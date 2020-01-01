بعد تحريره.. الآثار والمتاحف تستعد لدخول موقع إيبلا الأثري

جهينة نيوز:

بعد معارك عنيفة مع التنظيمات الإرهابية في ريف إدلب، تمكن الجيش العربي السوري من تحرير إيبلا الموقع الأثري وإعادة المملكة السورية العظيمة حرة ومقصداً سياحياً وتاريخياً لم يعرف الغياب سوى في فترة انتشار الإرهاب فيه.

وفي تصريح صحفي، قال الدكتور محمود حمود المدير العام للآثار والمتاحف إن المديرية سترسل فريقاً متخصصاً إلى تل مرديخ الأثري ـ مملكة إيبلا بعد تمشيطه من قبل الجيش العربي السوري بهدف تقييم الأضرار وتوثيق الحالة الراهنة للتل بعد الاعتداءات التي تعرض لها من حفر وتنقيبات غير شرعية أدت إلى تخريب الكثير من الطبقات الأثرية في الموقع ونهب محتوياته وكنوزه.

ولفت حمود إلى أنّ المعلومات التي كانت ترد إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف أثناء انتشار المجموعات الإرهابية فيه تشير إلى تحول التل إلى مكان للتدريب وحقل للرمي من قبل الإرهابيين ما أدى إلى تدمير الكثير من معالم الموقع الأثري، لافتاً إلى التواصل المستمر مع البعثة الإيطالية التي اكتشفت الموقع الأثري لمتابعة أخباره خلال السنوات السابقة حيث أن عالم الآثار باولو ماتييه مهتم جداً بمعرفة آخر أخبار مملكة إيبلا العظيمة.

وكشف حمود أن البعثة الإيطالية لديها معلومات عن تعرض التل للنهب وخسارة المدينة العليا في قلب الموقع والبوابة الجنوبية الغربية لأعمال تنقيب كثيرة وحفر خنادق وقال إن أرشيف مملكة إيبلا الملكي الذي يضم أكثر من رقم فخاري نهب من متحف إدلب مع كل مكتشفات البعثة الايطالية من قبل المجموعات الإرهابية وتم تهريبه للخارج.