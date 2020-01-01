بوتين: البشرية في مرحلة خطيرة والإرهاب والتطرف في تزايد

جهينة نيوز:

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أسفه لازدياد التهديد الإرهابي في العالم وازدياد النزاعات الإقليمية وعدم استقرار نظام مراقبة التسلح.

وقال بوتين خلال استلام أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب لدى روسيا: "للأسف أضحت البشرية اليوم في مرحلة خطيرة، فالصراعات الإقليمية والتهديدات الإرهابية والتطرف في تزايد. ونظام الحد من التسلح ينهار".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلام والأمن على هذا الكوكب يعتمدان إلى حد كبير على حالة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وينبغي أن تستند هذه العلاقات إلى مبدأ المساواة واحترام سيادة كل منهما.

وقال بوتين: "السلام والأمن على هذا الكوكب يعتمدان إلى حد كبير على حالة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة واستقرارهما وإمكانية التنبؤ بهما. ونحن مقتنعون بأن هذه العلاقات يجب أن تستند إلى مبادئ المساواة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما".

واضاف: "نحن على استعداد لإجراء حوار بناء مع الجانب الأميركي، بما في ذلك في مجال مراقبة حد التسلح والاستقرار الاستراتيجي، في الحرب ضد الإرهاب والتسوية السلمية للأزمات الإقليمية".

سبوتنيك