تتويج سيدات عامودا بكرة القدم في بطولة الدوري السوري

جهينة نيوز:

يشكل تتويج فريق سيدات عامودا لكرة القدم في بطولة الدوري بنسخته الأولى بعد فوزه بالمباراة الأخيرة التي جمعته بفريق العربي علامة فارقة بالرياضة الأنثوية في محافظة الحسكة ودافعاً لزيادة الاعتناء بها وتوفير مستلزمات نجاحها.

وتعليقاً على هذا الحدث، قال مدرب الفريق إبراهيم العلي: نهدي الفوز بأول بطولة للسيدات على مستوى سورية لجميع أبناء الوطن وهو إنجاز يحسب لمحافظة الحسكة والفتيات يستحققن وبجدارة الفوز وقد أبدعن بالأداء الجماعي وبمحبتهن وإصرارهن للوصول إلى المركز الأول ونتمنى أن يستمر دعم الفريق للاستمرار في تقديم الأفضل.

وعبرت الهدافة سمر الشيخ بكر عن فرحتها بتحقيق الفوز قائلة: عدنا ونحن نحمل لأهلنا الكأس وكل الدعم والتشجيع الذي تلقيناه منذ بداية المشوار الكروي كان له كبير الأثر في نفوسنا لتحقيق الأفضل والسعي لنيل البطولة.