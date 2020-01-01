"لقاء أوغندا" يحدد هوية الشارع السوداني تجاه العدو الإسرائيلي

جهبنة نيوز:

ماتزال ردود الأفعال والتصريحات تتوالى حول لقاء رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان برئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي، وبحسب مايرد ويصلنا هناك تباين في آراء الشارع السوداني تحديداً السياسيين منهم، فهناك من عدّ اللقاء عادياً ولايؤثر على دعم هذا البلد للقضية الفلسطينية، وهناك من قال إن التعاون معه كيان العدو خيانة عظمى.

ومن الرافضين لهذا للقاء المشؤوم، الناطق باسم الحزب الشيوعي في السودان، فتحي الفضل، الذي قال: هناك داخل السلطة من ذهب فعلاً إلى التطبيع مع "إسرائيل" وإن "التطبيع لا يمثل الشعب السوداني".

وقال الفضل في حديث تلفزيوني: حتى الآن نعتقد أن اللقاء كان مبادرة من المجلس العسكري الذي يسيطر على مفاصل السلطة، مشدداً على أن حق الشعب الفلسطيني بأرضه هو جزء لا يتجزأ من نضالنا في السودان.

بدوره، رد زعيم "حزب الأمة القومي" السوداني الصادق المهدي، على اللقاء وقال إن "نتنياهو" يتبع سياسة المواجهة مع القرارات الشرعية الدولية، وأن التعاون معه يمثل خطاً أحمر، مضيفاً: "نتنياهو" ملاحق جنائياً في بلاده، وهو يتبع سياسة المواجهة مع كل القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية، ويتخذ نهجاً عنصرياً بالنسبة لقيادة "إسرائيل" على أساس أنها دولة يهودية.

وتابع المهدي: لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان بالمسؤول الإسرائيلي لا يحقق أية مصلحة سواء للسودان ولا للدول العربية أو القضية الفلسطينية.

هذا وعلّق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم، على بيان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، حول اجتماعه بنتنياهو في أوغندا، ورحّب ببيان البرهان حول اجتماعه برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في أوغندا، مؤكداً أن العلاقات الخارجية هي من صميم مهام الحكومة وفق الوثيقة الدستورية.

وفي الوقت ذاته، أكد حمدوك موقف السودان الثابت من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة وفق الإجماع العربي، مشيراً إلى التزامه بالعمل لإنجاز مطالب المرحلة الانتقالية في السّودان.