هل تستضيف السعودية كأس آسيا لكرة القدم 2027؟؟

جهينة نيوز:

في كانون الأول الماضي، كشف الاتحادان الأردني والعراقي لكرة القدم عن عزمهما التقدم بملف مشترك لاستضافة نهائيات 2027.

وبالأمس، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، تقدمه رسمياً بطلب استضافة كأس آسيا 2027، بعد إعلان الاتحاد الآسيوي عن البدء في استقبال ملفات الاتحادات الراغبة في التنظيم.

وأشار الاتحاد في بيان إلى أنه من المقرر أن يتم تقديم ملف متكامل بجميع المتطلبات مدعماً بالفعاليات والأحداث الرياضية العالمية التي استضافتها المملكة على مدى العامين الماضيين وحظيت بكثير من التقدير والاهتمام العالميين بعد أن شهدت نجاحاً كبيراً وإقبالاً متزايداً من كل العالم.

وأشار رئيس الاتحاد السعودي، ياسر المسحل، إلى أنه سيتم البدء بتكوين لجنة مختصة للعمل على ملف الاستضافة، وتقديمه بالصورة المشرّفة للمملكة، وتحقيق الهدف المنشود.

وأعلن الاتحاد الآسيوي في نهاية العام الماضي أنه يرغب في منح حق استضافة نسخة 2027 في وقت مبكر، ليعطي المزيد من الوقت من أجل التنظيم.

ونالت الصين حق استضافة نسخة 2023 في حزيران الماضي بالإجماع بعد أن كانت المرشحة الوحيدة، إثر تخلي كوريا الجنوبية عن فكرة الترشح.

وشارك في النسخة الأخيرة التي استضافتها الإمارات مطلع العام الماضي 24 منتخباً للمرة الأولى، وأحرز المنتخب القطري اللقب للمرة الأولى في تاريخه على حساب اليابان في المباراة النهائية (3-1).

وبرغم إحرازها لقب كأس آسيا ثلاث مرات في 1984 و1988 و1996، لم تستضف السعودية النهائيات في تاريخها.