إيران ترد على تسجيل صوتي حول حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية

جهينة نيوز:

ردّت منظمة الطيران المدني الإيرانية على التسجيل الصوتي الذي تناقلته وسائل إعلام بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية، معتبرة أن في التسجيل ما يبرر استنتاجها الأولي لتحطمها باحتراق محركها.

وقالت المنظمة في بيان، مساء الثلاثاء، إنه وفور وقوع الحادث تم البدء بجمع وتحليل جميع المكالمات بين الطائرات وبرج المراقبة حيث تم تسجيل عدد من المكالمات في برج المراقبة تضمن إحداها إشارة من أحد طياري طائرة قادمة إلى طهران تفيد بأنه رأى ضوءاً أشبه بالصاروخ أو كتلة كروية مشتعلة تتحرك في السماء ثم تنفجر.

وأضاف البيان: نظراً للإشارة إلى كلمة صاروخ فقد جرى الحديث مع طاقم طائرة شركة "آسمان" لشرح ما رأوه حيث قالوا إنهم شاهدوا شيئاً مضيئاً متحركاً في السماء استغرق دقيقة ونصف ومن ثم انفجر، والطاقم قال إن فترة تحرك الشيء المضيء كانت إلى الحد الذي دعي أحد كوادر الطيران إلى داخل المقصورة حيث جرى التشاور معه أيضاً، أعضاء الطاقم وبعد مشاهدتهم شريط اشتعال النيران بالطائرة استنتجوا بأن الشيء الذي رأوه هو الطائرة المشتعلة التي ارتطمت بعد ذلك بالأرض وانفجرت.