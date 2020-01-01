الاحتلال يقصف قطاع غزة ويعتقل عدداً من المواطنين في الضفة

جهينة نيوز:

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، موقعاً للمقاومة جنوب قطاع غزة.

وأطلق طائرة استطلاع صاروخاً واحداً غرب خان يونس قبل أن تقوم طائرات حربية باستهداف الموقع بصاورخين، وأدى القصف إلى إلحاق أضرار مادية بالموقع المستهدف.

وأعلن جيش الاحتلال أن طائراته قصفت الموقع بزعم الرد على إطلاق صاروخ نحو مستوطنات غلاف غزة وعلى البالونات الحارقة.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، عدداً من المواطنين وداهمت المنازل، خلال اقتحامات نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل واعتقلت عدداً من المواطنين، وفي رام الله اقتحمت قوة للاحتلال بلدة بيرزيت واعتقلت شاباً، كما داهمت سكناً للطالبات.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي أم الشرايط بمدينة البيرة، واندلعت مواجهات في المكان، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.