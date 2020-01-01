مدارس المعرة جاهزة بنسبة 60%.. إجراءات لمعالجة أوضاع طلاب إدلب.

جهينة نيوز:

كشف مدير تربية إدلب عبد الحميد المعمار أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الجديدة لمعالجة أوضاع الطلاب داخل المحافظة منها القرار الذي صدر أخيراً عن وزير التربية باستقبال الطلاب في كل مدارس البلاد واعتماد درجة الفصل الثاني للصفوف الانتقالية معياراً للنجاح والرسوب للطلاب، موضحاً أن الطالب الذي لم يتسنّ له دراسة الفصل الأول يدخل مباشرة في الفصل الثاني وتعتبر علاماته معياراً للنجاح والرسوب من دون الفصل الأول.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المعمار أنه يتم تسجيلهم في المدارس من دون أوراق ثبوتية وخصوصاً أن الطلاب في أريحا والمسطومة في ريف إدلب بدؤوا يأتون إلى حماة وحلب، كاشفاً عن استقبال نحو 400 طالب تعليم أساسي وثانوي حتى الآن من داخل المحافظة تم توزيعهم على حماة وحلب واللاذقية.

وأكد المعمار أن معظم الطلاب الذين خرجوا من مناطقهم إلى مناطق أخرى تم التحاقهم في المدارس، مشيراً إلى أنه تم التوجيه لمديري التجمعات بإلحاق الطلاب مباشرة وإيفادنا بأسماء الطلاب الجدد، لافتاً إلى أنه أصبح هناك كثافة في المدارس الأخرى نتيجة خروج أهال من مناطقهم إلى أخرى وأن معظم الطلاب التحقوا في المدارس.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد المعمار أن من الإجراءات الجديدة تخصيص رقم خاص لـ«الواتس آب» للتواصل مع الطلاب والكادر التعليمي داخل المحافظة لحل مشاكلهم، مبيناً أنه لمجرد تلقي الشكوى عبر هذا الرقم يتم الرجوع إلى ذاتية الطالب أو المعلم وحل مشكلته مباشرة وإبلاغه على الرقم الذي أرسل منه أنه تم حلها.

ولفت المعمار إلى أن هذه الميزة تم وضعها لخدمة الطلاب والاستفسار أيضاً عن أي سؤال يطرحونه وخصوصاً ما يتعلق في كيفية الالتحاق من مدرسة إلى أخرى وما يتعلق بالشهادتين التعليم الأساسي والثانوية، معتبراً أنها وسيلة رائعة للرد على صاحب الشكوى وحل مشاكله أيضاً في باقي المحافظات أيضاً، مؤكداً أن التواصل يتم حالياً عبر «الواتس آب» سواء مع مديري المدارس والموجهين أم الطلاب.

وفيما يتعلق بموضوع مدارس المعرة كشف المعمار أن مدارس المدينة جاهزة بنسبة ما بين 60 إلى 70 بالمئة، لافتاً إلى أن هناك بعض المدارس في ريفها متضررة للأسف بشكل كبير جزئياً، معرباً عن استعداد الوزارة والمديرية إلى التدخل الإسعافي بشكل مباشر لتأهيل المدارس المتضررة لدخول الطلاب إليها باعتبار أن كل المواد متوافرة من المقاعد والمستلزمات الدراسية لاستقبال الطلاب مباشرة فور عودتهم إلى المنطقة التي تم تحريرها.

وأكد المعمار أن هناك دعماً مفتوحاً لمدارس إدلب وأنه تم تخصيص أمس الأول ثلاثة مليارات ليرة خلال العام الحالي لترميم وصيانة مدارس إدلب، مشيراً إلى أنه حالياً يتم إحداث مجمع خان شيخون تمهيداً لعودة الأهالي إلى المدينة وإحداثه سيكون خلال أسبوعين.

وأشار المعمار إلى أن هناك تكاليف مادية كبيرة في طباعة المناهج داخل المحافظة إلا أن الطالب الذي يدرس المنهاج الوطني ليس همه تكاليف الطباعة بل همه الدراسة داخل مدارس الدولة وفق المنهاج الوطني.