أبراج الأربعاء 5 شباط مع سمر عمران

جهينة -خاص:

مولود اليوم 5 شباط: محل ثقة ويدل على النبل والتواضع وسرعة الخاطر ويعطي رأيه بصراحة لايحب المواربة ويحب الحقيقة ويرضي الشريك والحياة المهينة مهمة جاد بحياته العامة ولديه قدرة على التكيف ومتحدث ولبق وفصيح اللسان.

لديك مشكلات مادية وكثرة مسؤولية هذا العام وضغوطات فكرية قد تؤدي إلى انسحابات لكن في الشهر الثاني والثالث والتاسع هناك انتهاء لكل المشكلات ونجاحات على كل الصعد.

الحمل:

في الصباح لديك حركة وتنقل أو تنخرط بمجموعة جديدة وتهتم بشخص مقرب لكن في المساء تطرأ تعديلات أو تأجيل أو شكوك على صعيد العائلة فانتبه المطلوب منك الليونة لتقود النقاشات ويحمل لك المساء تقديراً لجهودك إضافة إلى ظهور أمور تخص العائلة أو تصليحات.

الثور:

يحالفك الحظ قبل الظهيرة باتصالات مالية وتنال نتائج ايجابية لكن بانتقال القمر إلى السرطان.. لقاء مهم أو اتصال ضروري يطرأ والفترة الجيدة للتعارف وتتمتع بنباهة وتنشغل بظروف شخصية متطلبة وتطمئن لتقارب الآراء والمواقف وتسعيد حماسك وتميل للمبادرة من المساء.

الجوزاء:

القمر لديك حتى المساء لذلك تحتاج لمساعدات وتشعر بالأمان والاطمئنان وتهتم بالمال والتمويل والمصارف وهناك تصفية خلافات ودية وتحل مشكلاتك المادية مساء.

السرطان:

حافظ عل متانة أعصابك ولا تتخذ قرارات لأن المصالحات لاتناسبك الآن... في المساء وبانتقال القمر إلى برجك تنتصر على الخصوم وتحقق الآمال وتدور حولك الأمور الإيجابية وتختار بالأيام القادمة بحرية.. في المساء علاقات جيدة بعد الإرهاق والاضطرابات الذي عشته في الصباح.

الأسد:

قبل الظهر عندك مشاركة واندفاع وحماسة ومحصول وفير وتنطلق بقوة وثبات لكن بانتقال القمر إلى السرطان تتخلى عن بعض اهدافك لذلك خفف من الوساوسوتسلح بالتعقل وعوض عن ذلك بإبراز قدراتك وابعتد عن المحتالين ولتبدأ من جديد.

العذراء:

قبل الظهر نهار عادي وقليل الحظ.. انتبه من الانتقادات والغضب خصوصاً على صعيد العمل.. واثبت جدارتك بالعمل لأن الحظ سيزداد مساءً وستحقق نشاطاً ولقاءات ودعوات مع الأصدقاء وهناك أرباح في طريقها إليك.

الميزان:

محظوظ لاسيّما في التنقلات والمصالحات وتنجز أعمالك وتشتغل على معاملات لكن انتبه من الفشل لأن الفترة مخيبة جداً وانتبه من التجاذبات لأنك تعيش اختلاف في وجهات النظر فتجنب حسم الأمور.. على الرغم من كل ذلك لديك قدرة عالية على الإقناع إن كنت تتمتع بسرعة بديهة.. انه أعمالك مساء مع الغرباء ونظّم وقتك جيداً.

العقرب:

النصف الأول من النهار تحدد الخسائر والتحفظ عند المسائل المالية المشتركة أو التغييرات وتتحسن الصحة وانتقال القمر إلى السرطان يحمل إليك مرحلة جيدة وتستفيد على صعيد اتصالاتك أو مشروع يخصّ أوراق وتتلقى خبراً إيجابياً عن مشروع خارج محيطك وتسوي مسألة قديمة.

القوس:

النصف الأول من النهار انتبه من المشاحنات معه الشريك وتتلقى ثمار جهود سابقة بمجالت قانونية وحكومية لتسوية على صعيد المال المشترك وتوظف مواهبك في مجال مثمر وتعيش تغيير وحدث جديد وتعيش أجواء عاطفية رقيقة مساءً.

الجدي:

ليس لديك حل وسط قد تتعرض لمضايقات والعمل كثير وتشعر أنّ الجميع ضدك ويبدو أنك مستعجل وتتزاحم الارتباطات والبرامج .. رتب أوضاعك لان المساء سيحمل إليك حل لكل هذه المضايقات لكن انتبه لأمورك العاطفية.

الدلو:

يحمل لك اليوم قرارات مهمة والحظ بجانبك، لكن انتقال القمر إلى السرطان يحذرك ردات الفعل وابق متحفظاً خلال اليومين القادمين، ولا تبالغ لأن هناك محاصرة لأعمالك احتمال تأجيل وتخضع لاختيار .. كن واع وانتبه لمظهرك ورتب صحتك وغذاءك وحضر نفسك لعمل روتيني يحقق نتائج أفضل من غيره لذلك اطلب مساعدة واحذر من التلاعب بأمور قانونية.

الحوت:

في النصف الأول تهتم بمشروع منزلي وتتلقى زيارة ويطرأ تغيير بشأن عائلي لكن يبدو أنك مميز بمحيطك وتحول بعض الأحلام إلى واقع وعلاقات جيدة مع الزملاء والأصدقاء وستنحل بعض الأمور التي كانت عالقة سابقاً فالمساء يحمل لك مصالحة وانسجام..