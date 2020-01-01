بومبيو: أمريكا تقف بجانب حليفتها تركيا في الناتو بعد الهجوم السوري على مواقعها

جهينة نيوز:

ندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، بما وصفه هجمات الجيش السوري على محافظة إدلب في اشارة منه الى عمليات الجيش السوري ضد تنظيم جبهة النصرة الارهابية و حزب التركستان الايغوريين الارهابيين الذين يحتلان ادلب، وعبر عن تأييد بلاده لتركيا بعد تعرض موقع مراقبة تركي لهجمات سورية بقذائف مورتر.

وقال بومبيو في بيان "تندد الولايات المتحدة مرة أخرى باستمرار الهجمات على إدلب، وسنقف مع تركيا حليفتنا في حلف شمال الأطلسي في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن مقتل عدة جنود أتراك يخدمون في موقع مراقبة يستخدم للتنسيق وخفض التصعيد، ونحن ندعم دعما كاملا تحركات تركيا المبررة للدفاع عن نفسها ردا على ذلك".

و يأتي تصريح بومبيو بعد ان قالت وزارة الحرب التركية بان وحدات الجيش السوري قصفت رتلاً للجيش التركي اسفر عن مقتل 8 جنود و اصابة 3 آخرين.

و في بيان للمركز الروسي للمصالحة في سورية قال ان القوات التركية تعرضت للقصف السوري خلال الحرب على الارهاب لانها لم تعلم الجانب الروسي خلال تحريك قواتها و هو ما نفته تركيا.