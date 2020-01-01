منخفض قطبي قادم الى سوريا

جهينة نيوز:

تبقى الأجواء مستقرة خلال اليومين القادمين باستثناء فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية تترافق مع ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة حتى الخميس القادم.

وقال الراصد الجوي شادي جاويش إنه بدءا من ليل الخميس وصباح الجمعة القادمين تتأثر المنطقة بمنخفض جوي قطبي المنشأ متوسط إلى عالي الفعالية وهطولات مطرية غزيرة مترافقة بالبرق والرعد وحبات البرد وخاصة فوق المنطقة الساحلية.

وأضاف إنه مع استمرار وصول كتل هوائية شديدة البرودة يزداد تأثير المنخفض خلال يوم الجمعة حيث تنخفض درجات الحرارة من 7 إلى 8 درجات مئوية ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية المتوسطة والعالية مع احتمال أن يطال الهطل الثلجي مستويات منخفضة يوم السبت القادم.

وأشار جاويش إلى أن المنخفض ترافقه رياح شديدة السرعة وهبات نشطة خلال يومي الجمعة والسبت القادمين على مدينة دمشق والمنطقة الجنوبية تتجاوز سرعتها الـ 80 كم بالساعة أحياناً محذراً من تشكل السيول وانجراف التربة في الأودية والمنحدرات خلال فترة المنخفض.

وتستقر الأجواء تدريجيا حسب توقعات جاويش اعتباراً من مساء يوم الأحد القادم حيث تسود أجواء باردة إلى شديدة البرودة في أغلب المناطق وتقترب درجات الحرارة الصغرى من الصفر خلال ساعات الليل في أجزاء مختلفة من البلاد ويتوقع حدوث الجليد على المرتفعات الجبلية والصقيع في أجزاء مختلفة من المناطق الداخلية.

أما بالنسبة ليوم غد فتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي مترافق بتيارات غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية في المناطق الغربية بينما تكون جنوبية شرقية في المناطق الشرقية والجزيرة بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 17/5

المنطقة الجنوبية 18/6

المرتفعات الجبلية 10/2

المنطقة الوسطى 17/5

المنطقة الساحلية 19/10

المنطقة الشمالية 15/5

منطقة الجزيرة 15/5

المنطقة الشرقية 18/6

منطقة البادية 17/5