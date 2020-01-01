التأمينات الاجتماعية ترفع سقف قرض المتقاعدين إلى 500 ألف ليرة

جهينة نيوز:

رفع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سقف قروض المتقاعدين من 300 ألف ليرة سورية إلى 500 ألف ليرة وذلك اعتبارا من بداية شباط الجاري.

وتبلغ قيمة الفائدة على القرض وفق مدير الاستثمار في المؤسسة ماهر رهبان 6 بالمئة كانت سابقاً تقتطع من مبلغ القرض مباشرة بينما حالياً توزع على الأقساط الشهرية للقرض الذي تتراوح مدة تسديده من ثلاث إلى خمس سنوات.

وأوضح رهبان أن هدف رفع سقف القروض تقديم خدمة للمتقاعدين وتلبية احتياجاتهم المعيشية وتأمين عائد مالي للمؤسسة كما أنه جاء بعد زيادة أجور العاملين والمتقاعدين مؤخراً.

ووصل عدد القروض التي قدمت للمتقاعدين خلال عام 2019 إلى 5047 قرضا في مختلف فروع المؤسسة بالمحافظات وتجاوزت قيمتها الإجمالية 4ر1 مليار ليرة وفقا لمدير الاستثمار الذي ذكر أن القروض تمنح للمتقاعدين من القطاعين العام والخاص.

وأشار رهبان إلى أن المؤسسة رفعت أيضا سقف القروض التي تقدمها لموظفيها بمختلف الفروع من 500 ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة اعتباراً من بداية شباط الجاري، مبيناً أن عدد القروض التي قدمت للموظفين خلال العام الماضي 77 قرضاً بقيمة إجمالية نحو 38 مليون ليرة.

وتعنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنح الراتب التقاعدي لأكثر من نصف مليون صاحب معاش ومستحق وتصل كتلة الرواتب التي تدفع لهم شهرياً إلى نحو 10 مليارات ليرة.