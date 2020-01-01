رغم دعم الاحتلال التركي للنصرة .. الجيش يتقدم باتجاه مدينة سراقب ويحرر 22 قرية وبلدة وتل

جهينة نيوز:

تابعت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في إدلب تقدمها باتجاه مدينة سراقب من محاور عدة وحررت 17 قرية وبلدة شرق وجنوب المدينة فيما حررت وحدات أخرى قرية النيرب شمال الطريق الدولي حلب-اللاذقية وذلك بعد معارك عنيفة ضد تجمعات الإرهابيين فيها, و رغم الدعم اللامحدود الذي قدمه الاحتلال التركي للارهابيين.

و تابعت وحدات الجيش تقدمها بعد ظهر اليوم من محور أبو الضهور بريف إدلب الشرقي باتجاه مدينة سراقب ووجهت ضربات مركزة ضد نقاط تمركز الإرهابيين وخاضت اشتباكات عنيفة معهم في عدة قرى وبلدات انتهت بتحرير مرديخ وتل مرديخ وتويل الحليب وباريسا وحمادات وأم الشرشوح وتل سلطان ومنطار الخشاخيش وتل الراقم وتلة الوسيطة وجبل طويل والكتيبة المهجورة والمشيرفة وطويل الشيخ والشوحة ورأس العين وتل فردوس.

وفي وقت سابق اليوم نفذت وحدات من الجيش عمليات ضد تجمعات وتحصينات الارهابيين على المحور ذاته حررت خلالها قرى الوسيطة والراقم وبليصة وتل أغر بعد القضاء على عدد من الارهابيين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم لتقترب الوحدات من مشارف مدينة سراقب من الناحية الشرقية والغربية وسط انهيارات متتابعة للإرهابيين في المنطقة.

وعلى محور مدينة سراقب الغربي كثفت وحدات الجيش عملياتها بعد تحرير قرى جوباس وسان وترنبة أمس وحررت بلدة النيرب شمال الطريق الدولي حلب-اللاذقية بعد تدمير تحصينات الارهابيين وعدة مواقع لهم واجبارهم على الفرار وقطعت امدادات الارهابيين بين سراقب وأريحا.

و خاضت وحدات الجيش اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية في محيط قريتي كدور ورويحة جنوب غرب سراقب ودمرت خطوطهم الأولى وتحصيناتهم.

وكانت وحدات الجيش تقدمت خلال الأيام الماضية على محور سراقب وحررت قرى جوباس وسان وانقراتي وكفربطيخ وكفرداديخ بريف ادلب الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة مع التنظيمات الإرهابية موسعة من نطاق عملياتها العسكرية على اتجاه مدينة سراقب.