قاضية التحقيق العسكري تطالب بإعدام العميل فاخوري

جهينة نيوز:

فور عودته إلى لبنان قادماً من الولايات المتحدة، اعتقلت المديرية العامة للأمن العام في لبنان عامر الفاخوري المعروف بلقب "جزار الخيام" وأحالته إلى النيابة العامة العسكرية.

واليوم، أصدرت قاضية التحقيق العسكري في لبنان نجاة أبو شقرا قراراً اتهامياً في ملف العميل الموقوف عامر الفاخوري وطلبت له عقوبة الإعدام، وأحالته على المحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة.

وبموجب القرار الاتهامي، اتهمته القاضية أبو شقرا بجرم قتل مواطنين عمداً وفقاً للمادة 549 في قانون العقوبات وتنص على عقوبة الإعدام، كما اتهمته بجرم محاولة القتل عمدا والخطف.

ومنعت أبو شقرا عنه المحاكمة من "تهمة التجند والتعامل مع العدو الإسرائيلي ودخوله كيان العدو لمرور الزمن العشري على الجنايتين 273 و 278 في قانون العقوبات ودخول كيان العدو لمرور الزمن الثلاثي على جنحة المادة 285 في قانون العقوبات.