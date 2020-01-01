دورية لجيش العدو تخترق السياج التقني في الوزاني وتفتش المنطقة

الثلاثاء, 4 شباط 2020 الساعة 18:43 | سياسة, عربي

دورية لجيش العدو تخترق السياج التقني في الوزاني وتفتش المنطقة

جهينة نيوز:

اجتازت، صباح اليوم، دورية لجيش العدو الصهيوني السياج التقني قبالة متنزهات الوزاني وصولاً إلى مجرى النهر في الجنوب اللبناني وقامت بتفتيش المنطقة قبل أن تعود جنوباً باتجاه الأراضي المحتلة.

كما جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خرق الأجواء والمياه اللبنانية، حيث خرقت ثلاث طائرات حربية إسرائيلية معادية الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق بيروت وضواحيها بعبدا وعاليه الناعمة ومناطق الجنوب وصولاً إلى كل المناطق اللبنانية ثم غادرت باتجاه الأراضي المحتلة.

وبحسب البيان الصادر عن قيادة الجيش اللبناني، اخترق زورق حربي إسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة حيث قام عناصره بإطلاق النار باتجاه المياه اللبنانية.


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