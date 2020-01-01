إصابات بين الأسرى في "عوفر" وتهجير أهالي وادي الحمص

جهينة نيوز:

أكد نادي الأسير، اليوم، أن عدداً من الأسرى في سجن "عوفر" أُصيبوا خلال عملية القمع التي نفذتها وحدات خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال، أمس، في القسم (12)، من دون معرفة تفاصيل عن طبيعة الإصابات، وجرى تحويل أربعة أسرى منهم إلى التحقيق.

وبيّن نادي الأسير أن عملية القمع نُفذت بعد أن ادعت إدارة السجن أن الأسير ربيع عصفور (31 عاماً) من بلدة سنجل، واجه سجّان وأصابه بجروح، وأن إدارة السجن نقلت (38) أسيراً إلى سجون "النقب، وريمون، ونفحة وعزل آيالون، وعزل أيلا"، ووزّعت بقية الأسرى على الأقسام الأخرى داخل السجن، علماً أن العدد الإجمالي للأسرى في القسم قرابة (70) أسيراً، وهم من ضمن أكثر من ألف أسير يقبعون في سجن "عوفر" بينهم أطفال.

من جهة أخرى، أمهل جيش الاحتلال، مقدسيين لهدم بنايتهما في حي وادي الحمص في قرية صور باهر ذاتياً، حتى نهاية شهر آذار القادم، وهدد بفرض غرامات مالية "تكلفة الهدم" على المواطنين الذين هدمت منشآتهم العام الماضي.

وأوضح حمادة حمادة رئيس لجنة حي وادي الحمص أن الجيش أمهل نعيم عليوة ونعيم الأطرش حتى نهاية آذار القادم لهدم بنايتهما بإيديهما، وإلّا ستقوم آليات الجيش بتنفيذ قرار الهدم وبالتالي تفرض عليهما "أجرة وتكاليف الهدم".