حاكم دبي يخصص نصف مليون درهم لتحسين حياة المواطنين

جهينة نيوز:

أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قرارا اليوم الثلاثاء بتخصيص نصف مليون درهم لتحسين حياة المواطنين.

وجاء قرار حاكم دبي بتخصيص 500 مليون درهم (136 مليون دولار أمريكي) للمواطنين، أثناء ترؤسه الاجتماع الثالث لمجلس دبي.

وغرد الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "ترأست اليوم الاجتماع الثالث لمجلس دبي، وأول قراراتنا تخصيص 500 مليون درهم لتحسين الحياة في أحياء المواطنين بدبي، بناء على ما يرغبون به وليس بناء على ما تخططه لهم الدوائر الحكومية".

​كما أصدر حاكم دبي، في اجتماع اليوم بمجلس دبي، توجيها بإعفاء الشباب من رسوم توصيل الكهرباء لمنازلهم السكنية الجديدة، لمن لا تتجاوز تكلفة بناء مساكنهم 4 ملايين درهم".

وتابع: "هذه قراراتنا اليوم في مجلس دبي .. والقادم أفضل .. وسيبقى المواطن أولا وثانيا وثالثا كما نكرر دائما".

​يشار إلى أن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، طالب في أكثر من مناسبة بالاهتمام برفاه المواطن، فيما انتقد في 2018 طرق "السياسيين العرب"، واتهمهم بسوء الإدارة.

وغرد آل مكتوم على "تويتر" وقتها: "علمتني الحياة أن الخوض الكثير في السياسة في عالمنا العربي هي مضيعة للوقت.. ومفسدة للأخلاق.. ومهلكة للموارد.. من يريد خلق إنجاز لشعبه فالوطن هو الميدان.. والتاريخ هو الشاهد.. إما إنجازات عظيمة تتحدث عن نفسها أو خطب فارغة لا قيمة لكلماتها ولا صفحاتها".

وتابع: "لدينا فائض من السياسيين في العالم العربي ولدينا نقص في الإداريين. أزمتنا أزمة إدارة وليست موارد.. انظر للصين واليابان لا يملكان موارد طبيعية أين وصلوا.. وانظر لدول تملك النفط والغاز والماء والبشر، ولا تملك مصيرها التنموي.. ولا تملك حتى توفير خدمات أساسية كالطرق والكهرباء لشعوبها".