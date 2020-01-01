تركيا تدعو الى تسريع الحل في سورية وتشير الى مسؤوليات روسيا المهمة

الثلاثاء, 4 شباط 2020 الساعة 15:47 | سياسة, عالمي

تركيا تدعو الى تسريع الحل في سورية وتشير الى مسؤوليات روسيا المهمة

جهينة نيوز:

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده لن تتسامح مع الهجمات التي تستهدف النقاط التركية في إدلب بسورية وحسب زعمه ردت القوات التركية على هجوم أمس وستواصل الرد.

وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "من غير الممكن أن نتسامح مع الهجمات التي تستهدفنا في إدلب وردينا على هجوم القوات السورية على جنودنا وسنواصل الرد".

وأضاف: "نريد تسريع عملية الحل في سورية ويقع على روسيا مسؤوليات مهمة في هذا الموضوع".

وكانت وزارة الدفاع التركية زعمت أمس الاثنين ان 6 جنود أتراك قتلوا وإصيب آخرين، في قصف للقوات السورية في إدلب.


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