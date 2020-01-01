الحرارة تتجاوز معدلاتها بنحو 2 إلى 4 وأمطار متوقعة فوق عدد من المناطق

جهينة نيوز:

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتتجاوز معدلاتها الطبيعية بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يستمر الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والمرتفعات الساحلية خلال ساعات المساء والليل، محذّرة من تشكل الضباب في أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية والرياح غربية بينما تكون جنوبية شرقية في منطقة الجزيرة بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غداً أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المناطق الشمالية والساحلية والجزيرة.

درجات الحرارة المتوقعة أيام:

الثلاثاء الأربعاء الخميس

دمشق 17/6 17/6 18/4

القنيطرة 14/4 14/4 15/2

درعا 18/6 18/6 19/4

السويداء 15/4 15/4 16/2

حمص 16/4 16/4 17/2

حماة 17/5 17/5 18/3

الحسكة 14/2 15/2 16/ناقص 1

اللاذقية 19/11 20/11 20/9

طرطوس 18/11 19/11 19/9

حلب 14/5 15/5 16/2

ادلب 13/5 14/5 15/2

دير الزور 15/6 16/6 17/3

الرقة 15/5 16/5 17/2