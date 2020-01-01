هل يخوض الزمالك مباراته مع الترجي أم ينتظر عقوبات "الكاف"؟

جهينة نيوز:

ينتظر أن يعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، اليوم، عن قراره النهائي بشأن خوض فريقه مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي، المقررة في الـ14 من الشهر الجاري في قطر.

وترجح تقارير إعلامية، أن يوافق منصور على خوض المباراة رغم رفضه في أكثر من مناسبة سابقة.

وتشير التقارير إلى أن منصور لن يسافر مع بعثة فريقه إلى قطر، وهو ما سيلتزم به أيضا أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك، وشقيقه أمير، المشرف العام على الفريق الأبيض.

ويرفض منصور خوض مباراة السوبر الإفريقي في قطر، ويفضل إقامتها في تونس أو في أي بلد آخر، لكنه أكد أكثر من مرة أن الحالة الوحيدة للتراجع عن قراره، هي طلب الدولة المصرية مشاركة فريقه في اللقاء.

وفي حال عدم مشاركة الزمالك في السوبر الإفريقي، فسيكون عرضة لعقوبات قاسية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

وتشير لائحة السوبر الإفريقي إلى أنه في حال انسحاب بطل الكونفدرالية من المشاركة، فإنه سيعاقب بالحرمان من المشاركة في أي مسابقة ينظمها "الكاف" مدة 3 دورات متتالية إضافةً إلى التعرض لأقصى عقوبة مالية.