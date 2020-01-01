مصائب قوم عند قوم فوائد.. شركات كويتية تتكسب من تصدير "الكمامات" إلى الصين!

جهينة نيوز:

يبدو أن مصائب قوم عند قوم فوائد، فـ"كورونا" الذي أصاب آلاف المواطنين في الصين، يقدّم لشركات كويتية مبالغ مالية مقابل شحنات من الكمامات تقدر بـ 8 ملايين قطعة.

فالبعض استغل الإقبال الكبير عليها وقام برفع أسعارها بنسبة وصلت إلى الضعفين في بعض الأحيان، بل ومن هؤلاء من عمد إلى تصدير الكميات التي بحوزته إلى الصين.

إحدى الشركات الكويتية صرحت أن الصين طلبت توريد الكمامات من الشركات الكويتية وليس من الحكومة، وذكرت المديرة أنّه تم تجميع 80 ألف كمامة من قبل الشركة التي تقوم بتجميع الكمامات من خارج البلاد، نظراً لأن الكويت لا تصنعها.

وتسبب هذا الأمر بشح في الكمامات في كثير من الصيدليات بالمناطق السكنية في الكويت، ولوحظ تقاطر الكثير من المواطنين والمقيمين للسؤال عنها وطلب شرائها، في وقت طلبت فيه الصين من العالم تزويدها بكمامات لمواجهة تفشي الفيروس.

ونقل عن بعض الصيادلة قولهم إن استخدام الكمامات يختلف باختلاف الإجراءات الطبية ووفق الفتحات الموجودة بها.