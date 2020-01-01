مقتل 14 تلميذا بتدافع في مدرسة بكينيا

جهينة نيوز:

أكدت السلطات الكينية أن 14 تلميذا على الأقل لقوا حتفهم أثناء تدافعهم للنزول على سلم في نهاية اليوم الدراسي بمدرسة ابتدائية غرب البلاد أمس الاثنين.

ونقلت صحيفة "ديلي نيشن" عن قائد شرطة المنطقة الغربية بيريس كيماني قوله، إن ما لا يقل عن 39 تلميذا أصيبوا بجروح خطيرة في الحادث، فيما قال وزير التعليم جورج ماجوها في تصريح تلفزيوني "فقدنا 14 منهم".

وذكرت "ديلي نيشن" أن بعض الأطفال سقطوا من الطابق الثالث أثناء اندفاعهم.

ونشرت الصحيفة صورا لأولياء أمور ينتظرون أمام مستشفى كاكاميغا لمعرفة أي أخبار عن أبنائهم.